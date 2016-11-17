Флойд Мейуэзер встретился с Дональдом Трампом

Лучший боксер современности, недавно завершивший карьеру, Флойд Мейуэзер на мероприятии в Нью-Йорке встретился с новым президентом США Дональдом Трампом, а также его сыном Дональдом Трампом-младшим. Непобедимый боксер посетил мероприятие для продвижения боя между чемпионом WBC Джеком Баду и обладателем пояса IBF Джеймсом ДиГейлом, который пройдет 14 января в Нью-Йорке. Во время встречи Мейуэзер пригласил Трампа на поединок. Добавим, что в последнее время снова вспыхнули разговоры по поводу возможного боя между Мейуэзером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.