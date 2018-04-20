16:55 20 апреля | Бокс — Профессиональный

Эдди Хирн: "Уайлдер не заслуживает больше 12, 5 миллионов долларов за бой с Джошуа"


Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что за предполагаемый бой между его клиентом и Деонтеем Уайлдером принес доход в размере 40-50 миллионов долларов. При этом американец получит не больше трети.

– Люди говорят, что мы устраиваем бой на 100 миллионов долларов, но это не так, – цитирует Boxingscene Хирна. – Речь идет о прибыли в 40-50 миллионов долларов, из которых мы готовы заплатить Уайлдеру треть – это примерно 12,5 миллионов долларов. Больше, по моему мнению, Деонтей не заслуживает.

Ранее сообщалось, что вместо одного боя чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа и чемпион WBC Деонтей Уайлдер проведут два: один в сентябре на "Уэмбли" и второй в декабре в "Лас-Вегасе".

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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