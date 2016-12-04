Денис Лебедев: "Может, сказался удар по печени"

Чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Денис Лебедев не уверен, что Мурат Гассиев был достаточно убедителен, чтобы отобрать у него чемпионский пояс IBF. Напомним, Гассиев победил Лебедева в 12 раундах раздельным решением судей.

– Никогда не думал, что так скажу, но, мне кажется, что завоевывать пояса надо увереннее. Совсем чуть-чуть, но я был лучше, – цитирует "Российская газета" Лебедева. – В паузе после боя, когда считали очки, думал, если честно, что мне отдадут победу. Команда сказала: "Дэн, молодец". Но я не в претензии. Победил тот, кому подняли руку. Он тоже проделал большой путь, чтобы завоевать этот титул.

Мой нокдаун? Это второй нокдаун в карьере. Первый был с Каленгой. Бывало хватал на спаррингах такие удары по печени, но в боях всего дважды. Тренер Фредди Роуч сказал, чтобы я побегал, попрыгал. Я довольно быстро восстановился. Больше проблем не было. Хотя, если бы не удар по печени, возможно, более остро работал бы ногами. Профессионалы специально много бьют по животу, чтобы концовку забирать. Может, Мурат лучше был готов физически. Хотя я бы посоветовал ему поработать над защитой. Может, сказался удар по печени. 4 раунда получал удовольствие от боя, пока не получил удар по животу. Претензий ни к кому нет, только к себе.