Чудинов после боя с Гроувзом может претендовать на пояс единственного чемпиона WBA

Российский боксер Федор Чудинов в случае победы над британцем Джорджем Гроувзом будет претендовать на титул единственного чемпиона WBA, сообщает пресс-служба организации. Этот бой будет проведен за титул "суперчемпиона" WBA. Его победитель встретится с победителем поединка Тайрон Цойге (Германия) – Исаак Экпо (Нигерия), которые разыграют пояс "регулярного" чемпиона.

Напомним, титул чемпиона WBA стал вакантным после того, как его обладатель Феликс Штурм провалил допинг-тест после боя с Чудиновым. Ранее поясом владел россиянин.