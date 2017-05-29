Андрей Рябинский: "Бой Кудряшова и Дуродолы точно будет классным"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский уверен в том, что зрители увидят классный бокс во время боя-реванша между Дмитрием Кудряшовым и Оланреваджу Дуродолой. Данный поединок должен состояться 3 июня в Ростове-на-Дону.

- Надо делать мероприятия в разных городах. Мы делали много мероприятий в Москве, будем заниматься этим и в 2017 году, - сказал Рябинский. - Ростов - прекрасный город. Дима родом из тех краев, там у него много поклонников и болельщиков. Прекрасный вариант сделать бой там, всех приглашаю - прилетайте. В переносе даты боя нет никакой интриги - это был чисто технический вопрос.

Что касается дальнейших шагов, очень неправильно строить планы до боя. У нас расписана для Кудряшова определенная дорога наверх, как и в отношении любого боксера. Мы понимаем, что делаем и зачем, но некорректно обсуждать такие вопросы, пока не состоится назначенный бой.

Этот поединок с Дуродолой точно будет классным, мы знаем, как они боксируют. Оба очень сильные и достойные боксеры, и мне импонирует то, что они вежливы и корректны друг к другу - это всегда признак сильных людей.

Мы уже встречались с Дуродолой на ринге, знаем все сильные и слабые стороны. Подготовка проходила с учетом всех его особенностей. К бою мы готовы. То, что отложили сроки поединка, повлияло не особо, мы внесли только небольшие изменения. Мы готовились в горах, и в связи с переносом провели на высоте чуть больше времени, чем планировали. Конечно, в горах особые условия. Там другой подход к тренировкам, гипоксия сказывается, но мы старались все делать в пределах разумного. Здоровье постоянно держали под контролем. Исходя из этого, считаю, подготовились хорошо. (Елена СОБОЛЬ)