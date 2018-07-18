Умар Кремлев: "День бокса России - это популяризация нашего вида спорта"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев объяснил значение праздника 22 июля - Дня бокса России.

- День бокса - это в первую очередь популяризация нашего вида спорта, - сказал Кремлев. - Это пример другим федерациям, которые тоже могут отмечать дни своих видов спорта ради их популяризации. Тогда у нас вся страна будет заниматься спортом. Из известных людей на мероприятиях 22 июля будут участвовать почти все российские олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Будут также президенты Федераций бокса 30 стран и руководители почти всех международных федераций. (Михаил ПОТАПОВ)