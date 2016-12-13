Сергей Ковалев: "Во время спарринга с Геннадием Головкиным действительно оказался в нокдауне"

Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Сергей Ковалев признался, что во время одного из спаррингов с Геннадием Головкиным оказался в нокдауне после точного удара в корпус. Ранее Ковалев отрицал этот факт.

– Да, однажды я приехал в тренировочный лагерь к Абелю Санчесу и спарринговал с Геной, – сказал Ковалев. – У него жесткий удар, он пробил мне по корпусу, и я опустился на пол, но сразу встал и был готов продолжать спарринг. Я не стыжусь этого, в конце концов ведь не танцами мы занимаемся. Это бокс. Кроме того, на тот момент я только приехал из Челябинска, где "бухал", "гулял" – отдыхал и еще не успел войти в рабочий ритм. К тому же раунды в том спарринге длились по четыре минуты с перерывом в тридцать секунд, а это был четвертый раунд. (Сергей ФИШ)