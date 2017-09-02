Суд в Швейцарии вынесет решение по отстранению президента AIBA в сентябре

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву сообщил, что заседание по делу о его отстранении от занимаемой должности будет рассмотрено швейцарским судом в середине сентября. В конце июля 13 членов исполкома организации выразили вотум недоверия функционеру.

- Не так давно у нас проходило заседание исполкома AIBA, - цитирует ТАСС Ву. - Конечно, имело место политически мотивированное желание некоторых членов исполнительного комитета провести изменения в организации. В любом случае, решение по данному вопросу примет швейцарский суд, его заседание пройдет в середине сентября. И эта ситуация не оказала никакого эффекта на чемпионат мира.

Напомним, вотум был связан с финансовыми проблемами AIBA, которые отрицал Ву. Ему было предложено добровольно уйти в отставку, но 70-летний чиновник ответил отказом. Внеочередной конгресс, на котором будет принято решение по отстраненному президенту ассоциации, пройдет 12 ноября в Дубае.