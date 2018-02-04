Николай Валуев: "МОК нарушает пункты олимпийской хартии"

Бывший чемпион мира боксу и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном исключении бокса из олимпийской программы. По его словам, МОК стал коммерческой организацией.
– С борьбой эта история уже была, – напомнил Валуев. – Всемирное борцовское сообщество приложило неимоверные усилия к тому, чтобы этого не случилось. Разными способами все борцы мира убедили МОК не исключать борьбу. Знаете, в ООН есть страны, которые стояли у истоков организации и обладают правом вето. Так и борьба, кулачные бои – самые древние виды единоборств, которые были представлены на первых Олимпийских играх. Разве можно их оттуда исключать?
Борьба и бокс не могут похвастаться большими спонсорскими контрактами. Ведущие мировые бренды гораздо больше любят себя видеть в футболе, гольфе и прочих видах спорта. МОК – уже давно превратился в ООО или коммерческую организацию и, хотя таковой быть не должен. Ответственность этого общество не только необязательна, но и трактуется так, как это выгодно чиновникам МОК. Пункты олимпийской хартии они успешно нарушают сплошь и рядом. (Евгений БЕЛОУСОВ)
МОК может пересмотреть вопрос включения бокса в программу Олимпиады-2020
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Beard
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