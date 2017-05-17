Миша Алоян: "Спрей для носа не является никаким допингом"

Российский боксер Миша Алоян отметил, что еще нет новостей по рассмотрению его апелляции в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). 28-летний спортсмен обжаловал лишение его серебряной медали Олимпиады-2016 из-за положительного допинг-теста во внесоревновательный период.

– Пока не было новостей из CAS по итогам слушаний по вашему допинговому делу?

– Пока нет, суд состоялся 9 мая. Думаю, в течение месяца должны прислать ответ, но никто точной даты не знает. Я об этом, если честно, уже особо не думаю. У меня началась профессиональная карьера, открылось новое дыхание, появились новые эмоции и стимул.

– То есть ситуация с разбирательствами для вас позади?

– Конечно, очень хочется, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы мне вернули медаль. Но если ее все же отнимут... Жизнь продолжается, вся Россия знает, что дело политизировано. Спрей для носа не является никаким допингом, а допинг я не принимал – ни стероиды, ни гормоны. Мне перед людьми не стыдно, я чистый спортсмен и всегда добивался успеха благодаря тренировкам.

– Советуете коллегам быть осторожнее и внимательнее, сто раз все перепроверять?

– Наши заграничные друзья цепляются за любую нашу ошибку, чтобы наказать российских спортсменов на фоне натиска на Россию. Это нужно учитывать и спортсменам, и спортивным руководителям. Врачей надо призывать к большей ответственности, держать их в кулаке. Чтобы были не доктора-разгильдяи, а те, кто заботится о спортсменах. Доктор – часть команды, часть нашего общего успеха. Таких моментов как у меня, когда доктор не сказал, что капли для носа содержат запрещенный препарат, не должно возникать ни одном виде спорта. (Елена СОБОЛЬ)

Полностью интервью Алояна