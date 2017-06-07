Исполком AIBA пройдет в Москве в конце июля

Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) пройдет в Москве в конце июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

22 июля в Москве запланирован вечер профессионального бокса, где свои поединки проведут Федор и Дмитрий Чудинов, Миша Алоян и Егор Мехонцев.

В мае руководство Федерации бокса России провело встречу с президентом AIBA Чинг-Куо Ву. В рамках встречи были достигнуты договоренности о включении российских представителей в рабочие комиссии AIBA и о полном взаимодействии организаций.