Гафур Рахимов: "AIBA протягивает оливковую ветвь друзьям из МОК"

Избранный президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафур Рахимов прокомментировал свою победу на выборах.

– Горд быть избранным президентом AIBA, – сказал Рахимов. – Это великий день для организации. Наши члены смогли сделать свой выбор в открытой и демократической обстановке. У нас сильная команда, которая готова усердно работать четыре года. Нам предстоит сражаться с вызовами на многих фронтах, но мы решительны и хотим вернуть наш спорт туда, где он достоин быть. Хотел бы обратиться к нашим друзьям из Олимпийского движения: мы все слышим, мы учимся, мы сделали все, о чем вы просили. Мы протягиваем вам оливковую ветвь во имя олимпизма. (Михаил Потапов)​

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