Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса

Вице-президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента организации, сообщает ТАСС, ссылаясь на решение исполкома AIBA.

Согласно проведенному голосованию, 15 членов исполкома из 17 проголосовали за назначение Фальчинелли.

Ранее дисциплинарная комиссия AIBA отстранила президента организации Чинг-Куо Ву за многочисленные нарушения и отсутствие необходимой финансовой отчетности. Внеочередной конгресс организации, на котором пройдут выборы президента AIBA, запланирован в январе в Дубае.