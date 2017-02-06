Евгений Тищенко: "Олег Меньшиков заслужил возглавить сборную России"

Олимпийский чемпион Рио Евгений Тищенко положительно воспринял назначение Олега Меньшикова на пост главного тренера сборной России. Специалист возглавил команду в сентябре 2016 года.

– У моего тренера – огромный опыт, он очень долго возглавлял молодежную сборную России, теперь он по-настоящему заслужил быть главным тренером национальной команды, - сказал Тищенко. - Я думаю, результаты наши улучшатся. Для меня без разницы, у кого тренироваться в сборной, просто той обстановки, которую создает Меньшиков, очень не хватало в прошлом олимпийском цикле до Игр 2016 года. Сейчас же все ребята довольны и все очень рады, что Олег Владимирович приступил к работе. (Елена СОБОЛЬ)

Полностью интервью Тищенко