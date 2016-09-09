Олег Меньшиков стал главным тренером сборной России по боксу

Новым главным тренером сборной России по боксу избран Олег Меньшиков, информирует пресс-служба Федерации бокса России. Ранее с этого поста был отстранен Александр Лебзяк. По словам наставника, это произошло незаконно.

"Сегодня, 8 сентября, на расширенном заседании исполкома Федерации бокса России было принято решение не продлевать контракт с Александром Лебзяком на посту главного тренера национальной сборной по боксу, – говорится в сообщении. – Большинство собравшихся членов исполнительного комитета федерации высказались за то, чтобы сменить главного тренера сборной команды России. На этот пост был избран Олег Меньшиков, ранее возглавлявший юниорскую сборную страны по боксу".