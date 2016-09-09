Олег Меньшиков стал главным тренером сборной России по боксу

Новым главным тренером сборной России по боксу избран Олег Меньшиков, информирует пресс-служба Федерации бокса России. Ранее с этого поста был отстранен Александр Лебзяк. По словам наставника, это произошло незаконно.
"Сегодня, 8 сентября, на расширенном заседании исполкома Федерации бокса России было принято решение не продлевать контракт с Александром Лебзяком на посту главного тренера национальной сборной по боксу, – говорится в сообщении. – Большинство собравшихся членов исполнительного комитета федерации высказались за то, чтобы сменить главного тренера сборной команды России. На этот пост был избран Олег Меньшиков, ранее возглавлявший юниорскую сборную страны по боксу".
hant64
Во клоуны, уже актёров назначают главными тренерами по боксу (шутка, так как при сочетании имени и фамилии Олег Меньшиков, только актёр и приходит на ум, людей в боксе таковых не слышал)
15:53
rashlim
Я, например, ожидал Кадырова.
14:14