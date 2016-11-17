18:07 | БОКС — Любительский

Эдуард Хусаинов: "Нужно выстраивать рабочие отношения с AIBA"

0
0
0

Избранный президентом Федерации бокса России Эдуард Хусаинов отметил, что России нужны представители во всех комиссиях Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), с которой нужно выстраивать нормальные рабочие отношения. По его словам, это облегчит деятельность Федерации в каждом направлении.

– Вопросов – не только коррупции – много, будем бороться, – приводит "Р-Спорт" слова Хусаинова. – С AIBA будем дружить, но если по отношению к нам будут поступать несправедливо, то и с ними будем бороться. А так надо выстраивать нормальные рабочие отношения. Во всех комиссиях, которые есть, должны быть наши представители. Если у нас будут представители, они будут помогать нам работать в каждом направлении.

Я планирую пообщаться с главой AIBA Чингом Куо-Ву, который находится в Санкт-Петербурге. До выборов ничего не планировалось, результаты выборов были непредсказуемы. Я обязательно поеду и буду встречаться с главой AIBA.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161117/1112354542.html

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ