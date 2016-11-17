Эдуард Хусаинов: "Нужно выстраивать рабочие отношения с AIBA"

Избранный президентом Федерации бокса России Эдуард Хусаинов отметил, что России нужны представители во всех комиссиях Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), с которой нужно выстраивать нормальные рабочие отношения. По его словам, это облегчит деятельность Федерации в каждом направлении.

– Вопросов – не только коррупции – много, будем бороться, – приводит "Р-Спорт" слова Хусаинова. – С AIBA будем дружить, но если по отношению к нам будут поступать несправедливо, то и с ними будем бороться. А так надо выстраивать нормальные рабочие отношения. Во всех комиссиях, которые есть, должны быть наши представители. Если у нас будут представители, они будут помогать нам работать в каждом направлении.

Я планирую пообщаться с главой AIBA Чингом Куо-Ву, который находится в Санкт-Петербурге. До выборов ничего не планировалось, результаты выборов были непредсказуемы. Я обязательно поеду и буду встречаться с главой AIBA.