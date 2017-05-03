Бывший чемпион мира ранен в позвоночник в Северной Осетии

Бывший чемпион мира по боксу Илез Яндиев получил огнестрельное ранение в перестрелке возле одного из ресторанов в Северной Осетии, информирует kp.ru. Отмечается, что конфликт произошел на бытовой почве в одном из ресторанов на границе Северной Осетии и Ингушетии.

Яндиев поссорился со своим знакомым, а тот достал пистолет и выстрелил в боксера. Стрелявший не задержан, ему удалось скрыться. Идет его поиск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пуля попала Яндиеву в позвоночник. Пострадавший находится во владикавказской больнице. По одной версии, спортсмен мог приехать в Северную Осетию на разборки из-за своего родственника.

Яндиев выигрывал юниорский чемпионат мира в 2006 году.