Александр Лебзяк: "Федерация без меня утвердила состав сборной на Олимпийские игры"

Бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк подчеркнул, что во время работы с национальной командой перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро столкнулся с определенными проблемами. По его словам, Федерация бокса России (ФБР) утвердила состав сборной, поставив специалиста перед фактом.

- Когда я был главным тренером, нужно было постоянно выбирать лучшего спортсмена, - начал Лебзяк. - И тот хороший, и тот хороший - нужно учесть все качества. Мы делали спарринги, выбирали, люди ездили и выигрывали. Когда общаешься с руководством федерации, то наталкиваешься на непонимание. Доказываешь, что этот боксер лучший, а они этого не понимают.

Отбор боксеров на Олимпийские игры в Рио проходил в три этапа. После их окончания я подал список претендентов с резервом. Но исполком федерации сам выбрал боксеров и провел это решение через Минспорта. Состав утвердили без меня, а меня поставили перед фактом. Я пытался достучаться до главы федерации, но он не отвечал на мои звонки. Тогда мы пошли к министру спорта, и он спросил: что можно сейчас сделать. Но уже сделать было что-то невозможно. Тогда Мутко сказал: "Работайте на Играх - потом разберемся.

Напомним, под руководством Лебзяка россияне на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. (Сергей ФИШ)