Виталий Норицын: "Уже разговаривал с Хованцевым о работе в сборной"

Виталий Норицын, в прошлом сезоне работавший с резервной женской сборной России, сказал, что уже имел разговор с новым главным тренером национальной команды Анатолием Хованцевым, продолжающим процесс формирования штаба. По его словам, специалисты рабочую методику пока не обсуждали.

– Да, мы вчера общались с Анатолием Николаевичем по телефону, – сказал "СЭ" Норицын. – Содержание разговора, наверное, озвучивать пока некорректно, это вопрос к главному тренеру. Давайте подождем, пока в СБР все решат и официально представят штабы сборных. Пока все в процессе утверждения – и в главной команде, и в резервной, и в юниорской. Нужно выстроить рабочую вертикаль.

– Насколько хорошо знакомы с Хованцевым?

– До прошлого сезона только здоровались. Но в этом году он вместе с нами ездил по этапам IBU, работая с Димой Малышко. Поэтому познакомились поближе. Но рабочие моменты или методику подготовки мы с ним не обсуждали. (Антон БАБОШИН)

Норицын может войти в тренерский штаб сборной России //

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