Тренер сборной Франции: "Нужно проанализировать, что случилось с Фуркадом"

Главный тренер сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз не знает, с чем связано плохое выступление Мартена Фуркада в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Семикратный обладатель Кубка мира стал лишь 24-м.

– Мы сравнили его лыжи с другими – никаких очевидных различий нет, – цитирует L’Equipe Виттоза. – Физические тесты тоже не показали ничего особенного в его состоянии. Только последствия от индивидуальной гонки. Но они предсказуемы. Это нужно проанализировать. Было ли обезвоживание? Или внезапная усталость? Или это стечение обстоятельств? Может быть, ему не хватило суток на восстановление после победы в индивидуальной гонке.