Тарьей Бе: "Йоханнес хвастался, что выигрывает только золото, а теперь у него лишь серебро"

Норвежец Тарьей Бе похвалил своего брата Йоханнеса за три серебряные медали на чемпионате мира в Хохфильцене. При этом он не упустил возможность с иронией прокомментировать результат младшего брата.

– Йоханнес часто дразнил меня за то, что я так часто беру бронзовые медали, – цитирует VG Бе-старшего. – Он всюду кричал, что выигрывает только золото. Теперь же у него только серебро. Ценность падает (смеется).

На самом деле, это был прекрасный турнир для Йоханнеса. Он сделал этот чемпионат мира, он не знает себе равных. Не зря он каждый год выигрывает медали.