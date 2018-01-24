Сливко - бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной гонке

Француженка Хло Шевалье выиграла золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке. Серебро взяла Алексия Рунггальдьер из Италии, бронзу - россиянка Виктория Сливко. В шестерку лидеров также попала представительница России Светлана Миронова.

Отметим, что на старт не вышла Валерия Васнецова, заявленная под номером 87.

Ранее в мужской индивидуальной гонке россияне остались без медалей - лучшим стал Юрий Шопин, занявший девятое место. Чемпионат Европы продлится до 28 января.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Х. Шевалье (Франция) - 46.32,9 (1 промах)

2. А. Рунггальдьер (Италия) - отставание 47,7 (0)

3. СЛИВКО (Россия) - 55,9 (0)

4. Журавок (Украина) - 56,4 (0)

5. Варвинец (Украина) - 1.07,6 (1)

6. МИРОНОВА (Россия) - 1.26,0 (6)...

12. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 2.45,0 (3)...

14. СТАРЫХ (Россия) - 3.16,6 (2)...

30. МОРОЗОВА (Россия) - 5.24,8 (3)...

35. РЕЗЦОВА (Россия) - 5.47,0 (4)

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