Сливко - бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной гонке

Француженка Хло Шевалье выиграла золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке. Серебро взяла Алексия Рунггальдьер из Италии, бронзу - россиянка Виктория Сливко. В шестерку лидеров также попала представительница России Светлана Миронова.
Отметим, что на старт не вышла Валерия Васнецова, заявленная под номером 87.
Ранее в мужской индивидуальной гонке россияне остались без медалей - лучшим стал Юрий Шопин, занявший девятое место. Чемпионат Европы продлится до 28 января.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Открытый чемпионат Европы
Женщины
Индивидуальная гонка 15 км
1. Х. Шевалье (Франция) - 46.32,9 (1 промах)
2. А. Рунггальдьер (Италия) - отставание 47,7 (0)
3. СЛИВКО (Россия) - 55,9 (0)
4. Журавок (Украина) - 56,4 (0)
5. Варвинец (Украина) - 1.07,6 (1)
6. МИРОНОВА (Россия) - 1.26,0 (6)...
12. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 2.45,0 (3)...
14. СТАРЫХ (Россия) - 3.16,6 (2)...
30. МОРОЗОВА (Россия) - 5.24,8 (3)...
35. РЕЗЦОВА (Россия) - 5.47,0 (4)
veterok1969
сливко как всегда плохо бежала оссобенно учитывая уровень спортсменов участников единственное что миронова была в скорости хороша очень даже но увы стрельба)
18:59
Rutina
Кстати,больше всего промахов в гонке(по 10) сделали две спортсменки.И обе из США.
18:59
Rutina
Кстати,Сливко после последнего рубежа уступала Журавок 18(!)секунд,но отыграла их!Значит,сила воли есть у девченки.
18:57
Rutina
С учетом стартовых номеров,и Миронова и Сливко прекрасно пробежали.У Мироновой 62 стартовый номер,у Сливко вообще 74.С учетом разбитости трассы выглядели прилично.У итальянки 17 номер,у Шевалье 36.А у нас еще стартовала и Валерия Васнецова(87 номер),но не добежала гонку.
18:54
Rutina
Да,Миронова три раза промахнулась,а не шесть.
18:49
Алексей Д.
karlikf1-----А зачем лягушатница штрафной круг пробежала?
18:12
tryam
Как показывает практика. плохой стрелок, как Херман, Миронова, Услугина, Виролайнен очень часто мажут на стойке. Этому очень трудно научить.
18:07
karlikf1
И даже здесь, уровнем ниже, абсолютно без промахов уступает победительнице едва ли не минуту времени ходом! А ведь лягушатница ещё штрафной круг пробежала. Ужас - вот как я бы охарактеризовал ближайший резерв в бабьем биатлоне.
18:06
Алексей Д.
Макарайнен в возрасте Мироновой не дотягивала ходом до Макарайнен ныне...
18:02
Алексей Д.
Во-первых, никто не говорит, что из лыж в биатлон, это просто. Речь лишь о том, что стрельбу на уровень более-менее подтянуть проще, чем сделать так, чтобы тихоход вдруг стал бегать быстро. Это очевидно. А, во-вторых, даже если бы переход был бы легким, зачем всем так делать? Если человек лыжник, зачем ему менять вид спорта? Только если у него в лыжах не получается. Но если в лыжах не получается, то и в биатлоне мало что светит (Херманн таки не последней лыжницей была). Даже если бы стрелять научиться было бы очень просто...
18:00
tryam
Было так просто. все бы так делали. лыжниц в биатлон.
17:47
tryam
Досточного не плохо? ну не сравнивай Херман с Мироновой то. там на голову сильней. Стреляет она неплохо в 1 гонке. Миронова не дотягивает до тех что написали, по скорости не спорю, среди наших лучше.
17:45
Алексей Д.
Бьорндален, Фуркад, Домрачева, Кузьмина, Макарайнен, Йоханнес... мало?
17:34
Don
tryam, Херрман, которая вообще лыжница, а стреляет сейчас достаточно неплохо, хотя в биатлоне всего-ничего! Такого примера достаточно умник?)
17:32
tryam
На счет улучшить стрельбу проще. Назовите хоть один пример. :)
17:29
Алексей Д.
Миронова, конечно...зверюга! 40 секунд Хлое привезла, всем остальным во главе с хваленой Фролиной больше минуты! Стрельбу улучшить проще, чем начать быстрее бегать. Вот где потенциал. Ну и Сливко молодец, на своих козырях отработала. Хотя...вполне возможно, это снова происки тюменского обкома? Что скажут специалисты по обкомам?
17:27
tryam
где то загрустил Дмитрий Губиев, как же так, ведь Кайшева и Услугина лучше....Алексия Рунггальдьер - не последний номер в сборной Италии...8 секунд всего проиграла...
17:18