17:15 | Биатлон

Сливко - бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной гонке

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Француженка Хло Шевалье выиграла золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке. Серебро взяла Алексия Рунггальдьер из Италии, бронзу - россиянка Виктория Сливко. В шестерку лидеров также попала представительница России Светлана Миронова.

Отметим, что на старт не вышла Валерия Васнецова, заявленная под номером 87.

Ранее в мужской индивидуальной гонке россияне остались без медалей - лучшим стал Юрий Шопин, занявший девятое место. Чемпионат Европы продлится до 28 января.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Х. Шевалье (Франция) - 46.32,9 (1 промах)

2. А. Рунггальдьер (Италия) - отставание 47,7 (0)

3. СЛИВКО (Россия) - 55,9 (0)

4. Журавок (Украина) - 56,4 (0)

5. Варвинец (Украина) - 1.07,6 (1)

6. МИРОНОВА (Россия) - 1.26,0 (6)...

12. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 2.45,0 (3)...

14. СТАРЫХ (Россия) - 3.16,6 (2)...

30. МОРОЗОВА (Россия) - 5.24,8 (3)...

35. РЕЗЦОВА (Россия) - 5.47,0 (4)

Трансляция гонки

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
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veterok1969

сливко как всегда плохо бежала оссобенно учитывая уровень спортсменов участников единственное что миронова была в скорости хороша очень даже но увы стрельба)

18:59

Rutina

Кстати,больше всего промахов в гонке(по 10) сделали две спортсменки.И обе из США.

18:59

Rutina

Кстати,Сливко после последнего рубежа уступала Журавок 18(!)секунд,но отыграла их!Значит,сила воли есть у девченки.

18:57

Rutina

С учетом стартовых номеров,и Миронова и Сливко прекрасно пробежали.У Мироновой 62 стартовый номер,у Сливко вообще 74.С учетом разбитости трассы выглядели прилично.У итальянки 17 номер,у Шевалье 36.А у нас еще стартовала и Валерия Васнецова(87 номер),но не добежала гонку.

18:54

Rutina

Да,Миронова три раза промахнулась,а не шесть.

18:49

Алексей Д.

karlikf1-----А зачем лягушатница штрафной круг пробежала?

18:12

tryam

Как показывает практика. плохой стрелок, как Херман, Миронова, Услугина, Виролайнен очень часто мажут на стойке. Этому очень трудно научить.

18:07

karlikf1

И даже здесь, уровнем ниже, абсолютно без промахов уступает победительнице едва ли не минуту времени ходом! А ведь лягушатница ещё штрафной круг пробежала. Ужас - вот как я бы охарактеризовал ближайший резерв в бабьем биатлоне.

18:06

Алексей Д.

Макарайнен в возрасте Мироновой не дотягивала ходом до Макарайнен ныне...

18:02

Алексей Д.

Во-первых, никто не говорит, что из лыж в биатлон, это просто. Речь лишь о том, что стрельбу на уровень более-менее подтянуть проще, чем сделать так, чтобы тихоход вдруг стал бегать быстро. Это очевидно. А, во-вторых, даже если бы переход был бы легким, зачем всем так делать? Если человек лыжник, зачем ему менять вид спорта? Только если у него в лыжах не получается. Но если в лыжах не получается, то и в биатлоне мало что светит (Херманн таки не последней лыжницей была). Даже если бы стрелять научиться было бы очень просто...

18:00

tryam

Было так просто. все бы так делали. лыжниц в биатлон.

17:47

tryam

Досточного не плохо? ну не сравнивай Херман с Мироновой то. там на голову сильней. Стреляет она неплохо в 1 гонке. Миронова не дотягивает до тех что написали, по скорости не спорю, среди наших лучше.

17:45

Алексей Д.

Бьорндален, Фуркад, Домрачева, Кузьмина, Макарайнен, Йоханнес... мало?

17:34

Don

tryam, Херрман, которая вообще лыжница, а стреляет сейчас достаточно неплохо, хотя в биатлоне всего-ничего! Такого примера достаточно умник?)

17:32

tryam

На счет улучшить стрельбу проще. Назовите хоть один пример. :)

17:29

Алексей Д.

Миронова, конечно...зверюга! 40 секунд Хлое привезла, всем остальным во главе с хваленой Фролиной больше минуты! Стрельбу улучшить проще, чем начать быстрее бегать. Вот где потенциал. Ну и Сливко молодец, на своих козырях отработала. Хотя...вполне возможно, это снова происки тюменского обкома? Что скажут специалисты по обкомам?

17:27

tryam

где то загрустил Дмитрий Губиев, как же так, ведь Кайшева и Услугина лучше....Алексия Рунггальдьер - не последний номер в сборной Италии...8 секунд всего проиграла...

17:18