Подчуфарова вернется в международный пул тестирования после лечения

Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова сможет вернуться в международный пул тестирования после лечения, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на личного тренера спортсменки Юрия Лелина. Он не была включена в международный пул допинг-тестирования согласно официальному сайту IBU.

- Вернется ли она в пул после тестирования? Да, конечно, - сказал Лелин. - По договоренности с тренерами, с СБР она готовится, лечится в Инсбруке, сейчас приехала в Россию, проходит углубленное медицинское обследование, которое сборная проходила перед Белокурихой. Все это согласовано с председателем тренерского совета Владимиром Барнашовым вне зависимости от того, кто там тренер будет.

Июнь она пропускает, остается вне сборной, лечится и тренируется самостоятельно. Динамика по самочувствию положительная, большой сдвиг во всех моментах. Все нормально, все хорошо.