Ольга Подчуфарова: "Что удержало от перехода в другую сборную? Не патриотизм, это точно"

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова​ сообщила, что ей поступали предложения о смене спортивного гражданства. В 2018 году бронзовый призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете объявила о завершении карьеры.

– Такие мысли проскакивали, – цитирует "РИА Новости" Подчуфарову. – Я, собственно, и не скрывала, что у меня они были, как и предложения. Но пусть это при мне останется.

– Что удержало вас от перехода?

– Не патриотизм, это точно. Скорее, здравая оценка ситуации. Прежде всего проблемы по здоровью. Это, собственно, к вашему вопросу, легко ли было принимать решение закончить карьеру. Этой весной я ведь делала попытки тренироваться. Попробовала раз, другой, третий – и поняла, что каждые пять минут тренировки даются мне как пытка. Нет какого-то маяка перед глазами, какой-то цели. Соответственно, нет мотивации. Как раз тогда я очень отчетливо поняла: в какой бы стране я ни бегала, в какой бы команде ни выступала, это никак не изменит ситуацию.