Миронову могут включить в состав сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что состав женской команды на чемпионат мира может быть расширен за счет Светланы Мироновой, если она удачно выступит на ближайшем этапе Кубка IBU в Словакии. Ранее СБР объявил состав из шести спортсменок. Всего на каждую гонку на турнире в Хохфильцене Россия может выставить по четыре биатлониста.
- В составе женской команды – шесть спортсменок, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Три из них – Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина – отобрались по итогам январских этапов Кубка мира. После чемпионата Европы тренерский штаб принял решение, что к чемпионату мира будут также готовиться Светлана Слепцова, Ирина Старых и Дарья Виролайнен. Если Светлана Миронова хорошо проявит себя на предстоящем этапе Кубка IBU в Словакии, то она также будет включена в состав на чемпионат мира.
m33
Персонально против Виролайнен буду болеть. Пролезла таки в сборную благодаря мамаше ((((
07:48
PallMall
Кинули Кайшеву и Услугину, попросту обманули. Как же так? Люди с таким низким моральным уровнем не должны руководить сборной России.
01:08
Григорич
За что же Велораму взяли? Не за то ли, что Гарыныч каждый раз по пол минуты отыгрывал ее отставание в эстафете и привез ей бронзу. А Миронова была лучшей по предыдущим гонкам и в эстафете была бы не хуже и с бронзой с гарычевским отливом.
00:52
alex1966
gayduk Неее, Миронова молодая неопытная , поэтому взяли СС, она все умеет...................
22:35 1 февраля
alex1966
Ульяна, если уедешь в другую страну на следующей олимпиаде порвешь всех ! А если останешься то наши тренера дождутся когда тебе будет за тридцать, тогда может быть, но уже едва ли ............
22:32 1 февраля
alex1966
Ульяна, сваливай в другую страну ! Наши тренера перспективным предпочитают Слепцову, Веролайнен. У Касперовича старческий маразм ! Хоть бы у немцев поучился.
22:26 1 февраля
gayduk
А может Миронову взять сразу вместо Виролайнен?
20:13 1 февраля
Урфин_Я
andrej-ak Кайшева будет звездой, но за другую страну. __________ Дай ей этого биатлонный бог, но делать это (переходить в другую страну) надо срочно!
20:08 1 февраля
Урфин_Я
Были сомнения по Кайшевой - надо было на ЧЕ отправлять и смотреть в связке с основными конкурентками тогда. Не сомнеаюсь, что развели их сознательно!
20:05 1 февраля
RW.irk
tryam Губа в шоке...а как же Кайшева? --------- Та же схема. Этап в Осрбли и добро пожловать в Хохфильцен))
19:16 1 февраля
andrej-ak
Кайшева будет звездой, но за другую страну.
19:01 1 февраля
tryam
Губа в шоке...а как же Кайшева?
18:51 1 февраля