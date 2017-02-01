18:40 1 февраля | БИАТЛОН

Миронову могут включить в состав сборной на чемпионат мира

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Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что состав женской команды на чемпионат мира может быть расширен за счет Светланы Мироновой, если она удачно выступит на ближайшем этапе Кубка IBU в Словакии. Ранее СБР объявил состав из шести спортсменок. Всего на каждую гонку на турнире в Хохфильцене Россия может выставить по четыре биатлониста.

- В составе женской команды – шесть спортсменок, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Три из них – Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина – отобрались по итогам январских этапов Кубка мира. После чемпионата Европы тренерский штаб принял решение, что к чемпионату мира будут также готовиться Светлана Слепцова, Ирина Старых и Дарья Виролайнен. Если Светлана Миронова хорошо проявит себя на предстоящем этапе Кубка IBU в Словакии, то она также будет включена в состав на чемпионат мира. 

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2017/57021/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (12)
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m33

Персонально против Виролайнен буду болеть. Пролезла таки в сборную благодаря мамаше ((((

07:48

PallMall

Кинули Кайшеву и Услугину, попросту обманули. Как же так? Люди с таким низким моральным уровнем не должны руководить сборной России.

01:08

Григорич

За что же Велораму взяли? Не за то ли, что Гарыныч каждый раз по пол минуты отыгрывал ее отставание в эстафете и привез ей бронзу. А Миронова была лучшей по предыдущим гонкам и в эстафете была бы не хуже и с бронзой с гарычевским отливом.

00:52

alex1966

gayduk Неее, Миронова молодая неопытная , поэтому взяли СС, она все умеет...................

22:35 1 февраля

alex1966

Ульяна, если уедешь в другую страну на следующей олимпиаде порвешь всех ! А если останешься то наши тренера дождутся когда тебе будет за тридцать, тогда может быть, но уже едва ли ............

22:32 1 февраля

alex1966

Ульяна, сваливай в другую страну ! Наши тренера перспективным предпочитают Слепцову, Веролайнен. У Касперовича старческий маразм ! Хоть бы у немцев поучился.

22:26 1 февраля

gayduk

А может Миронову взять сразу вместо Виролайнен?

20:13 1 февраля

Урфин_Я

andrej-ak Кайшева будет звездой, но за другую страну. __________ Дай ей этого биатлонный бог, но делать это (переходить в другую страну) надо срочно!

20:08 1 февраля

Урфин_Я

Были сомнения по Кайшевой - надо было на ЧЕ отправлять и смотреть в связке с основными конкурентками тогда. Не сомнеаюсь, что развели их сознательно!

20:05 1 февраля

RW.irk

tryam Губа в шоке...а как же Кайшева? --------- Та же схема. Этап в Осрбли и добро пожловать в Хохфильцен))

19:16 1 февраля

andrej-ak

Кайшева будет звездой, но за другую страну.

19:01 1 февраля

tryam

Губа в шоке...а как же Кайшева?

18:51 1 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ