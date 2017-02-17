Леонид Гурьев: "Акимова – мандражистка, а ее ставят на последний этап"

Тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев выразил мнение, что расстановка на этапы женской эстафеты на чемпионате мира была сделана неправильно. Сборная России заняла 10-е место.

– Наша команда допустила много промахов, но у нас не только стрельба не получилась. Ирина Старых после финиша сказала, что на спусках приходилось работать, – отметил Гурьев. – То есть лыжи катили, но все равно по тому снегу и кату приходилось тратить силы. А вообще, я считаю, что была неправильная расстановка спортсменок по этапам. Акимова никогда не бегала на четвертом этапе. Она – мандражистка, а ее ставят на последний этап. Не понимаю, с какой целью это было сделано. Нужно было ставить ее на второй этап, Слепцову на третий, а Старых на последний. На первых двух этапах мы проиграли минуту, а потом пытались выкарабкаться. А ведь в эстафете многое зависит от стартера, и это у нас сильно не сыграло. Украина шла с нами рядом за десяткой, но выбралась. И на определенном этапе гонки чешки были далеко от лидеров. Старых подтянула нашу команду, сократив отставание до 24-х секунд. Все мы радовались. Но видите, как получилось.

Понятно, что была трудная трасса, тяжелый кат – экстремальные условия, в которых надо показывать функциональную готовность. Все это нелегко дается и сказывается на стрельбе. Но когда наши шли по трассе и их обгоняли, нужно было зацепиться, терпеть. Конкурентки сделаны из такого же теста, также тренируются. Хоть раз в сезоне можно было себя показать. Так тоскливо на это смотреть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)