Казахстан получил заключение ВАДА о допинг-пробах биатлонистов

Министерство культуры и спорта Казахстана получило официальное уведомление Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, что допинг-пробы казахстанских биатлонистов, выступающих на чемпионате мира в Австрии, показали отрицательный результат. Об этом сообщил министр Арыстанбек Мухамедиулы. Накануне Международный союз биатлонистов (IBU) признал невиновными казахстанских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил.

- Друзья, только что мы получили официальное подтверждение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) - допинг-пробы наших биатлонистов отрицательные! Как я и говорил ранее, ребята чисты! Я с самого начала нашей команде верил и, конечно, очень рад, что они не подвели, - написал министр в "Фейсбук". - Повторюсь, что на будущее это всем нам серьезный, большой урок. А вот так выглядит документ от ВАДА, посмотрите, под номерами зашифрованы имена наших спортсменов!

Напомним, ранее сообщалось об обыске в расположении команды. В его результате были обнаружены медицинские препараты, которые были отправлены на экспертизу. Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта страны Елсияр Канагатов выразил мнение, что сборную заподозрили в использовании допинга из-за халатного отношения врача команды к утилизации медикаментов, разрешенных к применению.