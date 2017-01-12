Екатерина Аввакумова: "Два года воспринимала переезд в Южную Корею как шутку"

Чемпионка мира по летнему биатлону Екатерина Аввакумова рассказала "СЭ", почему отважилась сменить спортивное гражданство в предолимпийском сезоне и войти в состав сборной Южной Кореи. За свою новоую команду которой она дебютировала 7 января на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло, где заняла 37-е место в спринте.

– Два года подряд мне предлагали попробовать переехать в Южную Корею, но я это воспринимала не более чем шутку. Но когда поступил звонок от Андрея Прокунина (двукратный чемпион мира по летнему биатлону, ныне тренер биатлонной сборной Кореи. – Прим. "СЭ"), и он, уже будучи тренером сборной, предложил мне перейти в команду вместе со своим личным тренером, – за что я ему очень благодарна! – задумалась. Это был очень тяжелый период: непопадание в сборную, отсутствие финансирования в регионе...

– В такой момент решиться на переход, наверное, было не так сложно?

– На самом деле, решение далось нелегко. Для меня это было все равно что сдаться, проиграть. Ведь у меня были совсем другие планы! Я хотела стоять на пьедестале почета и слышать гимн своей страны. Но оставаться и бороться дальше уже было невозможно... И все поголовно – друзья, родственники, знакомые и незнакомые люди – говорили: "Давай! Это же здорово!" И до сих пор пишут, поддерживают. Я поняла, что они и есть моя страна, я буду это делать для них.