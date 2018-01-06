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Дмитрий Губерниев: "Душевно поздравил Фуркада с золотым дублем в Оберхофе"


Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию на которой он запечатлен вместе с биатлонистом Мартеном Фуркадом. 29-летний француз стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Он преодолел дистанцию с одним промахом. Также Фуркад выиграл спринт в пятницу. Всего на его счету четыре победы в этом сезоне.

– Мартен Фуркад – невероятный боец. Золотой дубль в Оберхофе и третья подряд победа в Кубке мира, – написал Губерниев на своей странице в Инстаграме. – От души поздравил Фуркада с успехом. Завтра нас ждут эстафеты. Россиянам трудно, но мы будем сражаться!

Фуркад выиграл. А где же наши?

 

@martinfourcade - невероятный боец!!!! Золотой дубль в Оберхофе и третья подряд победа в кубке мира!!!! От души поздравил Фуркада с успехом!!!! Завтра нас ждут эстафеты - стартуем в 12.50 мск на Матче программой Биатлон с ДГ!!!!! Далее гонки!!!!! Россиянам трудно - но мы будем сражаться!!!!!🔝🔝🔝🇷🇺🇷🇺🏆🏆🏆🏆🏆🏆😜😜😜😜❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘😘😘🔥🔥🔥🔥🔥🔥👍👍🤘🏻🌺🌺❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #матчтв #чемпион #эстафета #сражение

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 6, 2018 at 7:21 PST

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