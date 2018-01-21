Дарья Домрачева: "Ни в коем случае не желала Вирер промахов"

Биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве и отметила, что для нее было важно почувствовать уверенность в себе. Также белорусская спортсменка заявила, что не желала неудач итальянке Доротее Вирер, которую специально пропустила на финише в гонке преследования.

– Для меня важно было почувствовать уверенность на трассе и огневом рубеже, – сказала во флеш-интервью Домрачева. – После чего спокойно отравляться в период подготовки к главным стартам этого года. Я ни в коем случае не желала Вирер промахов, это просто совпадение. Но я очень рада, что мне удалось победить.

Благородство дня. Домрачева не стала обгонять Вирер, которая осталась без палки