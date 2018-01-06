11:48 | Биатлон

Бьорндален отказался общаться с прессой после спринта в Оберхофе и ушел в лес

Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН. Фото AFP
Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН. Фото AFP
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Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален не стал общаться с прессой после спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. В гонке 43-летний ветеран занял 52-е место, допустив два промаха.

Как сообщает NRK, после финиша Бьорндален поздравил с подиумом своих соотечественников Эмиле Хегле Свендсена и Йоханнеса Бе, после чего удалился на прогулку в лес, не дав комментариев СМИ. После возвращения норвежец, еще не обеспечивший себе права на участие в Олимпиаде-2018, также проигнорировал прессу.

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