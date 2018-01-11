Бьорндален еще надеется попасть на Олимпиаду?

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален продолжает тренироваться в обычном режиме на этапе Кубка мира в Рупольдинге, хотя для него выступления там закончились. Как сообщает NRK, после индивидуальной гонки, где норвежский ветеран был 42-м, Бьорндален вышел на тренировку в обычном режиме, хотя не выступит в следующих гонках на этапе.

По данным источника, это может означать, что Бьорндален все же надеется на попадание в состав олимпийской сборной, который будет назван 14 или 15 января. При этом он не выполнил норматив для попадания в команду. Критерии отбора выполнили пять биатлонистов сборной Норвегии – Йоханнес и Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Биркеланн и Хенрик Л’Абе-Лунн. Эрленд Овренг Бьонтегорд не выполнил норматив, однако в зачете Кубка мира он располагается выше Бьорндалена, поэтому может претендовать на шестую путевку на Олимпиаду.