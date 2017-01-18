Алексис Беф: "Я расстроен переносом этапа Кубка мира из Тюмени"

Бывший биатлонист Алексис Беф отметил, что расстроен переносом этапа Кубка мира, который должен был состояться с 9 по 12 марта в Тюмени. Союз биатлонистов России отказался от проведения соревнований после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, чтобы не нагнетать обстановку. После появления документа, в котором российские спортсмены обвиняются в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014, некоторые биатлонисты призвали бойкотировать соревнования, проводимые в России.

- Да, я действительно расстроен переносом этапа Кубка мира в Тюмени, - приводит "Тюменская арена" слова Бефа. - Для французской биатлонной команды и телевидения Россия всегда является удачным местом. В Ханты-Мансийске мы всегда чувствовали домашнюю атмосферу. "Жемчужина Сибири" - удивительный стадион, но, к сожалению, в этом году мы его не посетим.

- В 2011 году вы взяли бронзу чемпионата мира в Ханты-Мансийске.

- Да, я часто выступал в столице Югры. Мне нравилось, что там всегда на трибунах был ажиотаж. Зрители понимали биатлон, а это всегда приятно, что люди разбираются в твоем виде спорта.



