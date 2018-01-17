Акимова стартует 37-й в спринте в Антерсельве

Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал стартовый лист женской спринтерской гонки, которая в четверг, 18 января откроет шестой этап Кубка мира в Антерсельве. Россиянка Татьяна Акимова, пропускавшая эстафету и масс-старт в Рупольдинге из-за травмы ноги, стартует под 37-м номером.

Дарья Виролайнен уйдет в гонку 14-й, у Екатерины Юрловой-Перхт 23-й стартовый номер, у Ульяны Кайшевой - 47-й, у Ирины Услугиной - 95-й.

Напомним, что женский спринт на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве пройдет 18 января. Начало – 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.