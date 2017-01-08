"Зенит" вырвал победу у "Химок"

"Зенит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Химки" - 114:110. Лучшим снайпером встречи стал форвард гостей Сергей Карасев, набравший 35 очков.
У обеих команд после 11 игр по восемь побед при трех поражениях.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Химки" - 114:110 (29:30, 29:23, 27:28, 29:29)
З: Карасев (35), Тимма (26), Маркович (19).
Х: Швед (29), Пуллен (18), Бунгу-Коло (18).
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". С каких это пор Карасев стал игроком гостей, т.е. команды "Химки"? Это тебе неспорт-кибер и мозгов-кибер не хватает, что бы спорт знать и любить. Руководители газеты, когда вы уберете этого деятеля, который своими постоянными ляпами только позорит спортивную газету? Даже то, что перестал все слова писать слитно, не изменило полной профнепригодности подобного оператора сайта.
21:14