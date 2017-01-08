"Зенит" вырвал победу у "Химок"

"Зенит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Химки" - 114:110. Лучшим снайпером встречи стал форвард гостей Сергей Карасев, набравший 35 очков.

У обеих команд после 11 игр по восемь побед при трех поражениях.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Химки" - 114:110 (29:30, 29:23, 27:28, 29:29)

З: Карасев (35), Тимма (26), Маркович (19).

Х: Швед (29), Пуллен (18), Бунгу-Коло (18).