"Зенит" разгромил "Парму"

"Зенит" в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл "Парму" (119:86). Самыми результативными игроками в составах соперников стали защитники Данило Анджушич ("Парма") и Райан Тулсон ("Зенит"), набравшие по 29 очков.

В других встречах "Нижний Новгород" в домашнем матче обыграл "Цмоки-Минск" со счетом 102:95, а "Автодор" на своей площадке переиграл "Енисей" (94:87).

Лига ВТБ

"Парма" (Пермь) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 86:119 (23:24, 21:26, 13:34, 29:35)

П: Данило Анджушич (29 очков)

З: Райан Тулсон (29 очков)

"Нижний Новгород" - "Цмоки-Минск" (Минск) - 102:95 (25:28, 23:12, 33:23, 21:32)

Ц: Дрю Джойс (24 очка)

Н: Джастин Грэй, Кенни Бойтон (23 очка)

"Автодор" (Саратов) - "Енисей" (Красноярск) - 94:87 (28:26, 17:26, 26:24, 23:11)

Е: Фрэнк Элегар (27 очков)

А: 24 очка