Йонас Мачюлис: "Для "Локомотива" важно начать серию против "Химок" с победы"

Форвард "Локомотива" Йонас Мачюлис перед первым матчем 1/4 финала Единой лиги ВТБ против "Химок"​ отметил, что краснодарцам нужно начать серию с победы. Первая игра состоится 23 мая в Краснодаре.

– Для нас важно начать серию против "Химок" с победы, так как две следующие игры пройдут на их паркете, - цитирует пресс-служба клуба Мачюлиса. - В регулярном сезоне мы обыгрывали их дважды, но не стоит опираться на те победы. В плей-офф нас ждет совершенно другая игра. "Химки" – сильная и квалифицированная команда, и нам придется показать свой лучший баскетбол, чтобы пробиться в "Финал четырех". Уверен, что все болельщики получат удовольствие, наблюдая за нашими встречами.