Владимир Родионов: "Автодор" может закончить свое существование по ходу сезона"

"Автодор" может сняться с текущих розыгрышей Единой лиги ВТБ и Лиги чемпионов ФИБА. Об этом "Известиям" сообщил президент клуба Владимир Родионов.

– Наше финансирование по сравнению с прошлым сезоном серьезно сократилось, – подчеркнул Родионов. – В лучшем случае мы получим около 110–120 млн рублей. Хотя нам давались гарантии, что он сохранится на прежнем уровне. Но бюджетные средства от региона серьезно сократились, а найти спонсоров очень сложно. В Саратовской области нет градообразующих предприятий, а на помощь со стороны рассчитывать не приходится. Это очень печально. На свои деньги я сохраню детскую школу, а вот с клубом большие проблемы. Можем закончить свое существование по ходу сезона-2016/17. Конечно, будем бороться за сохранение команды, но шансы невелики.