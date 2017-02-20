Василий Карасев: "В игре с "Нижним" мы больше боролись с собой"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода" (97:93) посетовал на усталость. По его словам, подопечные допустили ошибки, но хорошо отрабатывали в защите.

– В этой игре мы больше боролись с собой, своей физической усталостью и моральным опустошением, – цитирует карасева официальный сайт "Зенита". – После матча против ЦСКА прошло всего два дня, да еще и травмы игроков не дали спокойно завершить матч: у нас Карасев разбил голову, Лэндри разбили лицо, Пушков подвернул ногу, Тимму опять ударили в плечо. Из-за нехватки ротации вошли в нервную концовку, хотя вели и 15 очков, и 10 по ходу матча.



Мы ожидали такой игры, прекрасно понимая, что сложно сыграть так же хорошо, как против ЦСКА. Ребята отрабатывали в защите, хотя и было много невынужденных ошибок на фоне усталости, когда в простых ситуациях сами отдавали мяч. Хорошо, что в этих моментах все возвращались назад, и важнее всего, что мы все-таки смогли выиграть матч. Сейчас главное – залечить все травмы.