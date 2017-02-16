Василий Карасев: "После разгрома в Москве у "Зенита" был большой стимул взять реванш"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (90:77) отметил, что его команда вышла на игру с большим желанием отыграться за проигрыш в Москве. В ноябре армецы разгромили питерцев со счетом 105:56.

- После разгромного поражения в Москве у нас был большой стимул взять реванш. Пусть тогда у нас отсутствовало несколько ключевых игроков, но это все равно не снимает ответственности. Радует, что мы обыграли ЦСКА в их сильнейшем составе. Если убрать смазанную концовку, то мы очень прилично отыграли в защите, контролировали игру, а в нападении сыграли как команда. Мне сложно отметить кого-то одного, ведь сыграли все, пусть кто-то забил побольше, а кто-то поменьше. Многие забили больше 10 очков, все хорошо шли на подбор, каждый, кто выходил на площадку, усиливал игру.



- Вы готовили команду к матчу каким-то особенным образом?

- У нас была задача одновременно команду настроить, а с другой стороны немного расслабить. Когда ты играешь против ЦСКА, который сейчас является лучшим клубом Европы, всегда есть давление, и нужно было не перегореть. Нам это удалось.



- Понятно, что это одна победа, но это победа над ЦСКА. Она может зарядить команду уверенностью на будущее?

- Понятно, что мы показали городу и руководству клуба, что мы можем хорошо играть. Что касается плей-офф, то нам пока не хватает скамейки, чтобы на равных бороться с ЦСКА. Если у нас вылетают лидеры, то нам приходится очень сложно. Полным составом с ротацией мы показываем совершенно другой баскетбол. Игры с ЦСКА и "Химками" это подтверждают. Понятно, что такие победы даются с большим трудном, но мы находимся на правильном пути.