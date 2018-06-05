УНИКСУ нравится новый формат "Финала четырех"

Вице-президент казанского УНИКСа Ольга Ахсанова сказала, что команда готова к полуфиналу Единой лиги против "Химок" и выразила надежду, что "Финал четырех" турнира в будущем может пройти в Казани.

– Рады оказаться в "Финале четырех", это была одна из наших основных целей на сезон, – сказала Ахсанова. – То, что мы опробуем новый формат, показывает, что лига развивается, растет, меняется с каждым годом. Игры привлекают все больше болельщиков, мы это видим и по себе – надеемся, что и в Казани в будущем может пройти "Финал четырех". Четвертьфинал сложился для нас непросто, "Нижний Новгород" показал характер. Сейчас мы дома готовимся к встрече с "Химками" – это серьезный соперник, попавший в восьмерку лучших Евролиги. Конечно, все команды к концу сезона уже устали. Мы не исключение, хотя серьезных травм на данный момент у нас нет. (Антон БАБОШИН)