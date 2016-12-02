УНИКС арендовал у "Автодора" Клименко

Центровой "Автодора" Артем Клименко перешел в УНИКС на правах аренды до конца сезона-2016/17. Как сообщает официальный сайт саратовского клуба, уже 9 декабря ожидается дебют 22-летнего игрока в Евролиге: УНИКС сыграет на выезде с "Олимпиакосом".

В нынешнем сезоне Клименко в Единой лиге ВТБ провел 6 матчей, набирая в среднем за игру 6,7 очка, делая 4,5 подбора. В Лиге чемпионов на его счету 7 матчей, 9,6 очка за игру и 5,3 подбора.