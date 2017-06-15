СМИ: УНИКС вступил в переговоры с Барцокасом

УНИКС начал переговоры с бывшим главным тренером "Барселоны" Гиоргиосом Барцокасом, сообщает Eurohoops. По данным источника, греческому специалисту обещан не только выгодный контракт, но и усиление состава, чтобы команда была способна побороться за попадание в Евролигу в сезоне-2018/19.
Напомним, что до работы в испанском клубе Барцокас возглавлял "Локомотив". В минувшем сезоне УНИКС дошел до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где уступил бывшему краснодарцам. В Евролиге казанцы не смогли выйти в плей-офф, заняв 15-е место в регулярном чемпионате.
slager
столько денег вбухивают) и зачем? для кого? на матчи евролиги зал на пятую часть не заполнен,лига втб вообще пустой(футбол тоже самое). у татар денег много,пилить их надо конечно но делали бы это на хоккее(или на воллейболе-там вроде хоть интерес зрителей есть)-зачем лезть везде.
16:44