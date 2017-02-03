Следующий Матч звезд Единой лиги ВТБ может пройти за границей

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подчеркнул в интервью "Известиям", что Матч звезд планируется проводить каждый год. На следующей неделе в Сочи состоится первый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Команды "Звезды России" и "Звезды мира" определят сильнейшего на арене ледового дворца "Большой", которая на один вечер станет баскетбольной. Помимо матча лучших игроков Единой лиги, зрители увидят конкурсы по броскам сверху, состязание лучших снайперов, а также матч знаменитостей и молодых звезд российского баскетбола. Ведущим мероприятия согласился быть известный телеведущий Иван Ургант.

– Матч всех звезд – это единичная акция или мероприятие будет ежегодным? – вопрос Кущенко.

– Будем пытаться сделать Матч всех звезд ежегодным. Однако полноценное понимание придет к нам только после окончания звездного уикенда, когда мы решим, насколько он востребован публикой. Есть много технических вещей – таких как доля телеаудитории, распространение контента в социальных сетях, выполнение билетной программы... Если задачи, с которыми мы все это организовали, будут выполнены – конечно, мы будем продолжать организовывать Матч всех звезд каждый сезон.

– Он всегда будет проходить в Сочи?

– Нет, каждый год мы будем выбирать новый город. Какие требования к городу? У принимающей стороны должен быть серьезный менеджмент, хорошая посещаемость и поддержка местных властей. Не исключаю, что следующий Матч всех звезд пройдет за границей.