Сергей Моня: "Химки" играли, попадали и защищались лучше УНИКСа"

Капитан "Химок" Сергей Моня после победы над УНИКСом (98:73) заявил, что причиной поражения соперника стали частые промахи. В этой встрече Моня записал на свой счет 17 очков. "Химки" идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, УНИКС расположился следом, на пятой строчке.

– Мы лучше играли, лучше попадали и лучше защищались, – цитирует сайт "Химок" Моню. – УНИКС – хорошая команда, но сегодня они смазали много открытых бросков, а мы свои забили. В третьей четверти случился перелом, когда мы крупно оторвались. В перерыве тренер просил придерживаться той же стратегии, что и в первой половине и ничего не менять. Мы старались сделать разницу, чтобы дальше было легче. После этого мы до конца разыгрывали каждую атаку, держали мяч по 24 секунды. Старались выполнить тренерскую установку, сделали много перехватов, забили легкие мячи.