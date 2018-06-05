Сергей Кущенко: "Первый "Финал четырех" может оказаться и последним"

Глава Единой лиги Сергей Кущенко выразил надежду, что предстоящий "Финал четырех" турнира пройдет на высоком уровне и рассказал, как клубы будут принимать решение о сохранении этого формата или возвращении к прежнему.

– Мы ждем, что баскетбол, который нас ждет, будет крутым, не хуже, чем предстоящий футбол, – сказал Кущенко. – В прошлом году лига приняла непростое решение о переходе на "Финал четырех", и мы постарались организовать эти матчи на уровне, соответствующем названию.

– Как будете оценивать эффективность нововведения?

– К совету лиги, который пройдет в июле, мы должны собрать данные, которые и помогут клубам понять – какой формат лучше, плей-офф или "Финал четырех". Мы будем смотреть на посещаемость, рейтинги трансляций, продажи билетов, частоту упоминаний в СМИ. Отберем каждый из пунктов, говорящий в пользу того или иного решения, все взвесим и заранее составим клубам аналитическую записку. Думаю, нас ждет такое же сложное обсуждение, как и год назад.

– Были ли другие варианты проведения "Финала четырех", кроме Москвы?

– Официальных заявок не было, но была дискуссия. Все клубы единогласно просили, чтобы матчи не проходили на домашних площадках кого-либо из участников. В итоге руководство лиги приняло решение провести "Финал четырех" в Москве, несмотря на непростую обстановку перед футбольным чемпионатом мира. хотя на этой арене никогда не проводились баскетбольные матчи. Но как и в истории с Матчем звезд в Сочи, в этом наша фишка. Это первый такой финал, может, он будет и последним – а сейчас мы можем собрать здесь большое количество болельщиков, журналистов, вип-персон. (Антон БАБОШИН)