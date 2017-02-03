Понкрашов заменит Стребкова в составе "Звезд России" в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов заменит в составе команды "Звезд России" Ивана Стребкова в Матче звезд Единой лиги ВТБ, информирует пресс-служба организации. Игрок "Нижнего Новгорода" не сможет принять участие во встрече из-за травмы.

Понкрашов, который не выходил на паркет с октября, по официальной информации казанцев полностью восстановился от повреждения связок колена и уже приступил к тренировкам. Напомним, Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.