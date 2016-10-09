Павел Антипов: "Полезно начинать сезон с трех побед"

Форвард УНИКСа Павел Антипов в интервью клубной пресс-службе после разгрома "Енисея" (100:56) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ подчеркнул, что победная серия не давит на команду. По его словам, три победы на старте сезона придают казанцам уверенности.

– Три победы из трех, это нормальный ход, хотя с лидерами УНИКС пока не играл?

– Конечно, пока мы не встречались с командами из большой четверки Единой лиги ВТБ. Но замечу, что мы набрали абсолютно нормальный ход, учитывая, что "Химки" преподнесли сюрприз, проиграв дома ВЭФу. Очень легко можно отдать победу, потеряв концентрацию. У нас с этим никаких проблем нет. Мы выходим на площадку, выполняем свою работу и выигрываем достаточно уверенно.

– А вас не смущает, что команда набрала такой ход в самом начале сезона, в такой форме лучше его заканчивать?

– Не смущает. Чего бояться? Не стоит создавать давление на самих себя, нагружать себя серией побед. Да и три выигрыша это небольшая серия. Тем более что, нам еще предстоят игры в Евролиге, вот там битвы будут серьезные, игры пойдут в другом режиме. Думаю, что неплохо так начинать сезон, это придает нам уверенности, как команде в целом, так и каждому игроку в отдельности. Полезно начинать так сезон, с трех побед кряду.