"Нижний Новгород" уступил "Енисею", несмотря на 21 очко Кейна

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Енисей" на своей площадке нанес поражение "Нижнему Новгороду" – 99:93. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Деандре Кейн, набравший 21 очко. У красноярцев 18 очками отметился Тони Тэйлор. Для нижегородцев это поражение стало уже третьим подряд на старте сезона.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Енисей" (Красноярск) – "Нижний Новгород" – 99:93 (23:18, 25:29, 29:25, 22:21)

Е: Тэйлор (18), Браймох (16), Трушкин (13), Элегар (12), Уэйнс (12).

Н: Кейн (21 + 8 подборов), Бойнтон (18), Стребков (16), Губанов (13 + 7 подборов), Вене (11).