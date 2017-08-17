"Локомотив" расторг контракт с Джонсом

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с центровым Кевином Джонсом. Соглашение расторгнуто по просьбе игрока.

"Кевин провел за нашу команду прошлый сезон, но этим летом захотел остаться на родине. "Локо" в итоге получит компенсацию, а Джонс будет ограничен в подписании контракта с командами Кубка Европы и Единой лиги ВТБ", – говорится в сообщении краснодарского клуба.

В прошлом сезоне 27-летний баскетболист провел 23 матча в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая по 13,2 очка и делая по 6,5 подбора за игру.